Hammache : "Campos devait signer à l'OM"

Reda Hammache s'est remémoré être passé très près de l'OM, lors de l'été 2016. Il aurait alors suivi Luis Campos, lequel avait sollicité ses services.





"J'étais à Lens et Campos m'a débauché pour le suivre, au départ, à l'OM, où il devait signer. Il avait, alors, le choix entre certains très grands clubs européens et l'OM pour lequel il avait opté. C'était fait à 99 %. Or, il y a eu un revirement de situation. Finalement, le projet lillois est arrivé durant la même période et il a accepté de rejoindre le LOSC", a expliqué le directeur sportif du Nîmes Olympique à La Provence. Hammache a donc rejoint le club lillois : "Ce fut une super expérience. D'ailleurs, j'entretiens toujours d'excellentes relations avec lui. Je le remercierai toujours pour le fait de m'avoir permis de travailler à ses côtés."



Jacques-Henri Eyraud a finalement donné le poste de DS à Andoni Zubizarreta.