Fernandez se rappelle de son seul but avec l'OM

Jean Fernandez s'est remémoré l'unique but qu'il a inscrit sous le maillot de l'OM, face à Nîmes.





C'était le 4 novembre 1978. Le futur technicien avait inscrit le premier but de la victoire phoceénne. Le seul de sa carrière avec Marseille : "J'avais un peu marqué à mes débuts à Béziers, et puis une fois en équipe de France olympique, contre la Roumanie en éliminatoires des JO, avec Platini, entre autres. Rouyer avait mis un triplé et moi le quatrième. A l'OM, ce but à Nîmes a été le seul." Il se rappelle que les matchs contre les Crocodiles étaient musclés : "Le derby, ce n'était jamais anodin, ils avaient des joueurs durs comme Girard, Jouanne. Le couloir qui menait au terrain, à Jean-Bouin, c'était quelque chose ! L'année d'après, à Marseille, par un Mistral épouvantable, Marguerite, qui était attaquant, m'avait mis une terrible semelle, qui avait nécessité sept points de suture. J'ai encore la cicatrice."





"J'ai l'occasion de réussir le doublé"

Jeannot aurait même pu signer un doublé : "Je revois Martinelli, le gardien nîmois, qui était très grand, il avait plongé et n'avait pas pu aller chercher la balle vers le petit filet. Le plus drôle, c'est que j'ai l'occasion de réussir le doublé à la reprise, le gardien nîmois déviant une autre frappe qui prenait le chemin de la lucarne."



Pour rappel, Fernandez a joué 165 matchs sous la tunique olympienne, de 1975 à 1980. Il a aussi coaché l'OM en 1992 et en 2005-2006.