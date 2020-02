Hammache : "Faire bonne figure contre l'OM"

Reda Hammache, directeur sportif du Nîmes Olympique, s'est exprimé sur la rencontre à venir face à l'OM.





"On a l'ambition de faire bonne figure. On a beaucoup de respect pour tous les adversaires, mais pas de crainte. Face à la qualité de l'équipe qui sera face à nous, il faudra aussi être humble. On souhaite surtout donner le maximum pour ne pas avoir de regrets. D'ailleurs, c'est notre leitmotiv depuis début janvier", a déclaré le dirigeant des Crocodiles dans les colonnes de La Provence.



L'an passé, les Nîmois s'étaient imposé 3-1 face aux Phocéens, avec "l'aide" de l'arbitrage vidéo.