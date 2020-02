B. Mendy explique pourquoi il est allé à l'OM

Benjamin Mendy (25 ans) s'est remémoré son choix de rejoindre les rangs phocéens, lors du mercato estival 2013.





"Au Havre, il y avait une grosse division : certains aimaient le PSG et d'autres Marseille. Quand nous avons regardé Le Classique ensemble, vous témoigniez des deux camps dans la pièce. Mais un jour, je suis allé au Stade Vélodrome, a expliqué le défenseur de Manchester City lors d'un entretien accordé à Four Four Two. J'ai vu la passion, les vibes, l'atmosphère et je me suis dit, "C'est ici que je veux jouer". J'ai signé une année après. Il est vrai que j'ai rencontré Sunderland et nous avions eu des discussions, mais dans ma tête je voulais vraiment faire quelque chose de bien en France avant d'aller à l'étranger."



Mendy a participé à 100 matchs sous les couleurs de l'OM, jusqu'à son départ en 2016.