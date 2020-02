Pour B. Mendy, Benedetto est le meilleur, hors C1

Benjamin Mendy (25 ans) apprécie beaucoup le jeu de Dario Benedetto (29 ans).





Le défenseur de Manchester City a cité l'Argentin comme son joueur favori parmi ceux qui ne disputent pas la Ligue des Champions, cette saison : "Mon numéro 1, Dario Benedetto. Il joue pour Marseille, et mon coeur est bleu pour Marseille. C'est un très bon buteur, on peut voir les qualités qu'il a et il mouille le maillot. C'est tout ce que j'aime", a-t-il lancé sur le compte Twitter d'OTRO.



Aux yeux du latéral, Benedetto devance Paul Pogba (Manchester United), James Maddison (Leicester) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC). Cela change du "bashing" récurent de certains pseudo-spécialistes des médias français.