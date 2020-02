Villas-Boas : "Thauvin est une super recrue"

André Villas-Boas s'est exprimé sur le prochain retour de Florian Thauvin (27 ans). Il regrette la longue absence, mais a mis de l'eau dans son vin vis-à-vis du chirurgien.





"Quand on a donné notre accord pour l'opération, c'était pour 3 mois initialement et il en a eu pour 6 mois, a rappelé Villas-Boas. Quand le chirurgien a opéré, il a trouvé plus de dégâts au niveau du cartilage", a rappelé le Portugais en conférence de presse. Il a donné quelques précisions sur la situation : "On voulait avoir le contrôle de Florian dans sa programmation, on a réussi. Mais le chirurgien et le kiné ont fait un bon travail. Le préparateur a fait un travail excellent aussi." Il se réjouit à l'idée de pouvoir bientôt compter sur le milieu offensif : "C'est une super recrue pour nous, une super nouvelle dans un bon timing."



On croise les doigts pour que l'OM retrouve bientôt un Flotov en pleine possession de ses moyens.