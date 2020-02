MacHardy : "Benedetto est une très bonne affaire"

Jonatan MacHardy a de nouveau pris la défense de Dario Benedetto (29 ans), lequel est la cible de critiques de certains spécialistes.





"Depuis le début de l'année, il est esseulé et très peu servi par ses partenaires. C'est très difficile pour lui de faire quelque chose avec une animation offensive aussi pauvre. En plus, il n'est pas à 100 % physiquement. Il a déjà un bon rendement dans des conditions qui ne sont pas optimales. Ce qu'il fait, c'est bien, mais ce sera un tout autre joueur la saison prochaine. Quand il est bien, il met des buts en rafale. Par contre, quand il commence à douter, ça peut devenir très problématique... Après, Benedetto n'est pas un grand attaquant. C'est juste un bon attaquant. Mais à 15 millions d'euros, vu l'état actuel du marché et vu le poste de numéro neuf, pour un joueur qui va mettre sa douzaine de buts, c'est une très bonne affaire", a lancé le journaliste sur les ondes de RMC.



L'OM a beau être 2e du classement de Ligue 1, certains médias parisiens n'ont de cesse de chercher ce qui pourrait clocher.