Chapron aimerait que Villas-Boas s'occupe moins des arbitres

Tony Chapron regrette qu'André Villas-Boas ait pris l'habitude de critiquer les arbitres.





"André Villas-Boas est un entraîneur qui avait la réputation de beaucoup parler aux arbitres et d'être sanguin quand il était en Angleterre. On s'était étonné de son arrivée en se demandant comment il allait se comporter et ce qu'il allait amener. Finalement, cela s'était globalement bien passé et il avait des résultats. Mais on s'aperçoit d'une chose, et c'est une constante en France : dès lors qu'il y a une difficulté dans un club, dès qu'on perd un match, la première excuse, c'est la faute de l'arbitre. C'est le cas au PSG, c'est le cas à Marseille, mais c'est le cas partout... C'est malheureux. Parfois, il faut savoir se regarder dans la glace et accepter quand on n'est pas bon", a confié l'ancien arbitre au micro de Canal.



Comme de nombreux "spécialistes", Chapron a certainement oublié les années 2014-2015 et 2017-2018, lors desquelles d'énormes erreurs d'arbitrage ont coûté la qualification pour la Ligue des Champions à l'OM. Les supporters et les dirigeants phocéens les ont, eux, toujours en tête.