Bologne, Courbis, le Clasico... Issa se remémore l'OM

Pierre Issa s'est remémoré son aventure olympienne. L'ancien défenseur a notamment confié son meilleur souvenir, le match disputé à Bologne, en 1999.





"Mon meilleur souvenir ? Je pense que c'est la qualification pour la finale de la coupe UEFA, malgré la fin de match houleuse à Bologne. Marseille vit pour ces moments-là et ça me tenait à coeur de jouer une finale de coupe d'Europe, malgré les événements à la fin de ce match", a-t-il confié à La Provence. Il s'est également remémoré ses coéquipiers de l'époque. Ils sont nombreux à l'avoir marqué : "Je ne peux pas en citer qu'un, car ce ne serait pas correct vis-à-vis des autres. Je pense notamment à Duga (Christophe Dugarry), Laurent Blanc, Patrick Blondeau, (Fabrizio) Ravanelli... C'était une équipe d'hommes et d'amis."





"On attendait les causeries de Courbis plus que le match"

Le Sud-Africain a enfin évoqué le travail réalisé par Rolland Courbis : "Je pense qu'on attendait ses causeries plus que le match. Chacune d'entre elles nous faisait monter sur les toits (sic). Dès qu'il terminait, on voulait aller sur le terrain. Je ne préfère pas les énoncer, car ça va ouvrir des polémiques (rires), mais celles avant le Clasico contre le PSG... Je pense que tout le monde s'en souvient, c'était fantastique..."



Issa a disputé 59 matchs sous la tunique de l'OM, de 1996 à 2001.