Un nouveau sponsor pour l'OM (Officiel)

L'OM a signé un contrat avec Hotels.com.





Le club a publié un communiqué sur le sujet, en ce jour : "Dans le cadre de cet accord, Hotels.com verra son logo apposé sur les shorts de l'équipe durant les matchs de Ligue 1, que ce soit sur le domicile, l'extérieur ou sur le troisième maillot. La marque sera également présente dans les stades, notamment sur les panneaux d'affichage et le jumbotron. Enfin, elle apparaîtra également en ligne, sur les réseaux sociaux du club et dans les envois d'e-mailing."



Le contrat entre le club phocéen et la chaîne d'hôtels américaine court jusqu'en 2022.