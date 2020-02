Larguet se félicite des progrès de la formation

Dans La Provence, Nasser Larguet a évoqué le centre de formation du club, qu'il dirige depuis quelques mois, et qui a fait des progrès significatifs, selon lui.





"La Direction technique nationale (DTN) avait demandé à améliorer certains points : la vidéo, le recrutement, le secteur médical, etc. Et tout cela a été mis en place. Cette classification (nommé "Prestige", ndlr) prouve que le club s'inscrit dans une politique de formation et en tant que responsable, c'est motivant. C'est une fierté et une source de crédibilité, aussi, quand on va recruter un jeune."



Seuls six centres de formations de France ont la classification Prestige (Lyon, Paris, Auxerre, Monaco, Reims et Marseille).