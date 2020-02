Dugarry critique la Payet-dépendance

Sur RMC, Christophe Dugarry a regretté les manques offensifs de l'OM.





"C'est une piqûre de rappel. L'OM en 2020, le contenu est quand même très pauvre. Payet ne va pas être décisif à tous les matchs. Il brille par son irrégularité. Cela se gère. J'aimerais voir plus des joueurs comme Benedetto, Rongier ou le petit Lopez au milieu. J'ai besoin de voir ces joueurs. On ne peut pas toujours s'en prendre à Mandanda et Payet. Ce qui est inquiétant, c'est que les autres ne prennent pas le relais au moins une fois de temps en temps."



Espérons qu'ils le fassent contre Nîmes, vendredi soir.