Nîmes-OM : Turpin arbitrera la rencontre

L'arbitre de la prochaine rencontre de l'OM, prévue vendredi soir, a été désigné.





C'est Clément Turpin qui officiera, avec à ses côtés, Nicolas Danos et Cyril Gringore. Le quatrième assistant sera Aurélien Petit, et Antony Gautier et Christian Guillard se chargeront de l'arbitrage vidéo.



Clément Turpin a arbitré l'OM contre Nice (victoire 3-1), cette saison, lors de la 3e journée de L1.