Le but préféré de Cavani est contre l'OM

Le buteur uruguayen a inscrit 200 buts sous le maillot de Paris.





En zone-mixte, après le match face à Bordeaux dimanche soir, Edinson Cavani a répondu aux journalistes : "Il y en a eu beaucoup de beaux buts, non ? C'est dur de choisir. Mais je crois que celui qui reste dans la tête de tous, c'est celui du 2-2 contre l'OM (22 octobre 2017, ndlr). Le stade attendait que le coup-franc soit passé pour crier. Et c'est là que j'ai annulé un peu la fête ! Les Clasicos sont des matchs encore plus spéciaux que les autres."



Parmi ses 200 buts avec le PSG, dont celui contre l'OM est le plus beau, selon lui, aucun n'a été inscrit en demi-finale de la Ligue des Champions, ni en finale.