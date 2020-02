Mercato : Sanson vers la Premier League, ça se précise

Morgan Sanson (25 ans) serait dans le viseur d'Everton, en vue du mercato estival.





D'après le Daily Express, les Toffees ont coché le nom du milieu de terrain de l'OM. Carlo Ancelotti apprécierait particulièrement son profil et aurait déjà pensé à lui à Naples. West Ham, Manchester United, Tottenham et Southampton seraient aussi attentifs à sa situation. Le tarif de son transfert n'est pas évoqué, mais l'on peut imaginer qu'il sera supérieur à 35 millions d'euros.



Sous contrat jusqu'en 2022, Sanson a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 25 matchs de Ligue 1, cette saison.