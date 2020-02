Beye : "Il y a eu du relâchement"

Habib Beye pense que les joueurs de l'OM se sont relâchés, après le match gagné à Lille (2-1).





"Oui, il y a eu du relâchement. Ils ont dû se dire que c'était acquis. Sur les replis défensifs, il y avait moins d'implication. On a pu le voir sur le premier et le troisième but. Ce qui est sûr et on le savait, c'est que Marseille n'a pas de marge ces derniers temps. Il faut espérer que ce soit un accident et que ça ne mette pas de tourment pour l'Olympique de Marseille, car ils ont encore 8 points d'avance", a déclaré le consultant au micro de Canal+.



L'OM n'a effectivement plus que 8 points d'avance sur Rennes et 9 sur Lille.