FC Séville : un nouveau but pour Ocampos

Lucas Ocampos (25 ans) a inscrit un nouveau but sous les couleurs du FC Séville.





L'ancien joueur de l'OM a marqué le deuxième but de son équipe, face à Getafe (3-0). L'Argentin a été parfaitement servi alors qu'il était seul face au but (43e minute du match, visible après 45 secondes sur la vidéo de beIN Sports).



Ocampos en est à 8 buts inscrits en 20 apparitions en Liga.





[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

💥 Séville surclasse Getafe (0-3) et remonte sur le podium

🇫🇷 Les anciens de la L1 Koundé et Ocampos ont fait mal aux Madrilènes

📊 Le club andalou prend la 3ème place et repasse devant Getafe, 5èmehttps://t.co/4ZibppixXK