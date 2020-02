Eyraud : "Une grande récompense pour le centre de formation"

Jacques-Henri Eyraud s'est exprimé, après la promotion du centre de formation de l'OM dans la catégorie "prestige" de la FFF.





"Nous menons actuellement avec succès une véritable révolution culturelle dans le domaine de la formation. C'est un effort de longue haleine que nous avons engagé et qui commence à porter ses fruits sur le terrain comme en dehors. L'obtention du statut "prestige" pour notre centre de formation est un grand motif de satisfaction et une belle récompense pour tous ceux qui depuis trois ans travaillent d'arrache-pied pour détecter et développer les meilleurs talents issus de Marseille, de la France et d'Afrique", a déclaré le président de l'OM sur le site officiel du club.



Un gros travail est effectivement réalisé, dans le domaine de la formation. Il reste désormais à en voir les retombées pour l'équipe première.