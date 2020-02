FFF : l'OM dans le top 6 des centres de formation

Le centre de formation de l'OM est désormais classé dans la catégorie "prestige".





La fédération française de football (FFF) a créé une nouvelle catégorie, pour classer les centres de formation. Elle se nomme "prestige" et répond à un cahier des charges très strict. Les projets d'améliorations du complexe olympien commencent à porter leurs fruits, puisque Hubert Fournier, directeur technique national, l'a intégré dans cette catégorie : il rejoint ainsi Lyon, le PSG, Monaco, Reims et Auxerre.



Sur le site officiel, l'OM a rappelé ses axes de développement. Ils sont au nombre de cinq :

- Recruter et développer un groupe d'éducateurs de très haut niveau

- Améliorer la qualité des infrastructures

- Soigner l'apprentissage académique

- Assurer un maillage territorial pointu des meilleurs talents locaux

- Développer des liens étroits entre la formation et le pôle professionnel.



A noter que Lille, qui arrive pourtant à convaincre certains jeunes phocéens de le rejoindre, n'est notamment pas présent dans la catégorie "prestige".