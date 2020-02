MacHardy insiste sur l'importance de la 2e place

Jonatan Machardy pense que l'OM doit absolument terminer sur la deuxième marche du classement de Ligue 1, au terme de la saison, pour pouvoir préparer son exercice 2020-2021 sereinement.





"Il est impératif que Marseille termine deuxième de la L1, et pas troisième. C'est encore plus vital pour l'OM que pour l'OL, Rennes ou Lille, a estimé le journaliste sur les ondes de RMC. Les finances sont vraiment compliquées. Et s'il y a bien un petit coup de pouce que l'OM peut avoir, c'est de commencer à pouvoir faire son mercato un petit peu plus tôt que les autres. Pour cela, il ne faut pas être dans l'incertitude. Marseille doit tout mettre de son côté, car ils sont dans une telle merde financièrement... N'importe quoi qui peut aider, il faut le prendre. Villas-Boas restera si tu es capable de lui faire un mercato pour ne pas être ridicule en Ligue des Champions. C'est la première fois depuis Pape Diouf que tu vois ce club préparer une saison en avance. Enfin, le club travaille bien dès le mois de mars, les supporters ne veulent que ça. Villas-Boas remet de l'ordre dans la maison, et chapeau à lui !"



Les années précédentes, on a effectivement eu le sentiment que les décisions de recrutement se prenaient à la dernière minute...