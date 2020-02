Platini avait une proposition de l'OM

Michel Platini a révélé avoir refusé une proposition de l'OM, à la fin de sa carrière.





"J'avais des propositions de Barcelone et de Marseille ; Bernard Tapie m'avait demandé de venir. Un jour, l'Avocat (Giovanni Agnelli, le propriétaire de la Juve et de Fiat, NDLR) m'invite chez lui. On fait le tour de sa propriété et il m'interpelle : C'est sur tu arrêtes ? Tu ne veux pas resigner ? Tu ne vas pas dans un autre club, hein ?" Je lui ai assuré que non. Il m'a proposé de travailler avec lui, je lui ai dit : non je rentre au port. Je suis rentré au port", a expliqué l'ancien capitaine de l'équipe de France dans les colonnes du JDD.



Pour rappel, Platini a arrêté sa carrière en 1987, alors qu'il s'apprêtait à avoir 32 ans. Il a inscrit 356 buts en 655 matchs, au niveau professionnel.