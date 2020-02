Sauzée : "On s'en remet tellement à Payet..."

Franck Sauzée pense que certains joueurs marseillais ne prennent pas leurs responsabilités, dans le secteur offensif phocéen.





"On s'en remet tellement à Dimitri Payet à l'OM depuis quelques semaines. C'est souvent lui qui déclenche les situations. On l'a moins vu face au FC Nantes. Offensivement, cela devient problématique pour l'OM quand même. On n'a pas vu d'actions tranchantes ou de combinaisons face à Nantes. Ce n'est pas la première fois. C'était pareil face à Toulouse. Les Marseillais ont du mal a gérer certains matchs. Les adversaires lisent mieux le jeu de l'OM aussi. Nantes mérite vraiment cette victoire", a déclaré l'ancien milieu de terrain olympien au micro de Canal+.



Les joueurs d'André Villas-Boas disposent d'une grosse semaine pour préparer le match face à Nîmes.