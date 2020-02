Gourcuff : "On les a fait douter"

Christian Gourcuff a expliqué la victoire obtenue par Nantes face à l'OM (3-1), au Stade Orange Vélodrome.





"C'est une victoire construite, et c'est une grosse satisfaction. La possession n'était pas insolente, mais on a fait ce qu'on voulait faire avec un pressing médian qui les a troublés sur la première période. On les a fait douter, on sentait qu'on avait de grosses possibilités. En deuxième, on était dans le même sens, avec un jeu plus débridé et des situations plus chaudes des deux côtés. On a récupéré beaucoup de joueurs, avec un effectif plus compétitif, c'est plus simple. Notre situation dangereuse a concerné tout le monde sur l'implication collective. On va se satisfaire de ces trois points et du contenu de notre match", a déclaré le technicien breton en conférence de presse.



L'OM, très décevant, devra vite se relancer pour empêcher les poursuivants de revenir.