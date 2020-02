Garcia ne comprend pas son impopularité

S'il a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne coacherait jamais la Lazio par respect pour la Roma, Rudi Garcia pensait qu'il était possible de passer de l'OM à Lyon. Il s'étonne aujourd'hui d'être devenu très impopulaire.





L'ancien coach de l'OM éprouve de grosses difficultés à se faire accepter par les fans lyonnais : "Ce qui m'est reproché, c'est quoi ? De venir du club d'avant (l'OM, qu'il n'a donc pas cité, NDLR)... D'accord j'ai pu en froisser certains et j'en suis désolé, mais je défendais mes couleurs. Quand je suis arrivé, j'ai tenu à assister à une réunion avec les représentants des supporters. J'ai découvert une situation à laquelle je n'avais pas pensé. Et je trouvais que si ce n'était que ça, ce n'était pas si important, mais apparemment, ça l'est. (...) Nul n'est prophète en son pays. Je préférerais être plus apprécié. Mais c'est comme ça. C'était différent quand j'ai quitté Lille. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi... Ça m'intéresse pour voir s'il y a des choses à bouger. Mais dans une société kleenex, il faut relativiser. Dans une semaine ou dans un mois, plus personne ne se rappellera peut-être de ça. Tout va tellement vite", a déclaré le coach rhodanien dans un entretien accordé à L'Équipe.





"Eyraud est le président qu'il faut pour l'OM"

Le technicien apprécie également d'être soutenu par son président. Il considère que c'est une nouveauté : "Les tweets de Jean-Michel Aulas ? C'est un vrai confort pour le coach. Avant j'étais obligé d'aller avec mon épée, mon bouclier... À Marseille, l'homme Eyraud est de grande qualité, le président aussi. Mais il apprend et il sera plus fort encore. J'ai eu un rapport assez extraordinaire avec lui. C'est le président qu'il faut pour l'OM. Mais je dois faire attention, car plus je vais le défendre, plus ça va le desservir... "



Le personnage qu'a choisi de jouer Rudi Garcia ne se remet pas souvent en question. Cela ne l'aide évidemment pas à se montrer clairvoyant.