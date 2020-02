OM : (encore) droit vers la Ligue des champions ?

Après la victoire contre Lille (2-1) lors de la 25ème journée l'OM a fait un grand pas pour disputer la Ligue des champions la prochaine saison. Le club phocéen, après sept ans de disette et une élimination en phase de poule avec zéro point n'a jamais été si près de retrouver une place dans l'élite du football européen.

C'est sûr, l'affaire n'est pas encore dans le sac. Tout comme au casino en ligne où des retournements de situation peuvent se produire, il est quand même peu probable que l'OM se fasse chiper sa place de dauphin, malgré la défaite contre Nantes, on vous explique pourquoi.



Des écarts importants avec les poursuivants

Avec un matelas de 8 points d'avance sur Rennes 3ème, 9 sur Lille 4ème, 13 sur Monaco 5ème sans parler de Lyon à quinze longueurs de distance, on voit vraiment mal comme les Marseillais pourraient se faire doubler à 13 journées de la fin. Même le coach considère que l'écart est déjà considérable. Dans les faits, l'OM a un grand boulevard devant lui pour accéder directement à la Ligue des champions.



La confiance d'une équipe imbattable

Depuis sa défaite au Parc des Princes en octobre dernier, Marseille ne perd plus, 14 matchs sans défaite et 36 points pris sur les 42 possibles. Une invincibilité qui prouve que la confiance est là, élément principal de réussite. Mandanda au top de sa forme Steve Mandanda a retrouvé son niveau international après une dernière saison qui fût plutôt compliquée. La preuve les deux parades exceptionnelles effectuées en première mi-temps contre Lille. Le capitaine de l'OM est rassurant et réalise l'une de ses meilleures saisons.



L'OM gagne même sans Payet

Pas évident de miser sur la victoire de l'OM face à Lille au vu du jeu en première mi-temps, du but encaissé en début de la deuxième et du penalty raté par Rongier avec une frappe mal assurée. Pourtant, c'était le moment de parier, parce que en deux minutes le vent a tourné et Marseille a gagné. Valère Germain résume bien la situation : " Au vu de notre match, tout le monde aurait été content si on avait fait match nul. Et au final, on le gagne. On a eu quelques matchs difficiles et à chaque fois on gagne ou on arrive à ne pas perdre. On a un peu le sentiment que rien ne peut nous arriver cette saison ".



Une équipe au mental solide

C'est avec un état d'esprit combatif et un mental solide que l'OM réussit à renverser toutes les situations, même avec des joueurs qui étaient en manque de confiance comme Benedetto et Germain, l'équipe s'est bien relancée à Lille. Il semble que Villas-Boas ait réussit l'exploit de former un vrai groupe où même les remplaçants se donnent à 200% quand ils rentrent sur le terrain. Reste à maintenir le cap, commencer à penser à l'effectif de la saison prochaine pour être crédible lors de la phase de poules de la Ligue des champions.