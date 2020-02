Berdoll : "Zvunka était compréhensif"

Marc Berdoll, qui a porté le maillot de l'OM de 1977 à 1980, s'est remémoré l'entraîneur qui l'a le plus marqué, dans sa carrière. Il s'agit de Jules Zvunka, donc à Marseille.





"Le meilleur entraîneur que j'ai eu ? Jules Zvunka. On a fait de super résultats au début, et puis d'anciens joueurs ont commencé à venir dans le vestiaire après sa causerie pour dire le contraire, et il a été viré l'année d'après... Il était compréhensif. Il savait que je n'aimais pas m'entraîner les veilles de match, même en sélection. J'étais un joueur de tempérament, tout en vivacité, et je voulais garder l'influx. Ça la foutait mal par rapport aux autres, mais c'était comme ça", a expliqué l'ancien attaquant dans les colonnes de L'Équipe.





"Je n'ai pas porté plainte"

Il s'est également souvenu de sa "plus grosse bagarre", et elle a eu lieu au stade Vélodrome : "En tribunes, au Vélodrome. J'étais à l'OM et j'étais blessé. Un mec n'arrêtait pas de critiquer Didier Six. Au bout d'un moment, je me retourne : "Didier six, il t'emmerde ! Arrête de le critiquer !" Et il m'en met une dans la tronche ! Même la femme a pris un coup, et il se barre en courant. Je le retrouve sur le parking, plaqué par les flics contre une camionnette. Je n'ai pas porté plainte parce qu'il avait un boulot et risquait de le perdre. Le lendemain, il nous a envoyé des fleurs."



Berdoll a disputé 107 matchs et inscrit 53 buts sous la tunique phocéenne.