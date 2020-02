Mandanda : "Il ne faut pas se laisser abattre"

Steve Mandanda (34 ans) s'est exprimé, après la défaite concédée par l'OM contre Nantes (1-3).





"Inquiet, non parce que comme je l'ai dit, on a une petite marge et on sait aussi qu'on a un groupe de qualité. Il ne faut pas se laisser abattre, c'est une déception, je pense, pour tout le monde, mais ça continue. On a une journée de récupération demain et dès lundi, on s'y remet. Et on va aller à Nîmes pour essayer de prendre un maximum de points", a lancé le capitaine phocéen aux médias.



Autant être clair : la petite marge peut fondre comme neige au soleil, si les Olympiens ne font pas davantage d'efforts, lors des prochaines rencontres.