Alvaro : "Un bon rappel à l'ordre pour les trois prochains mois"

Alvaro Gonzalez (30 ans) pense que le revers concédé par l'OM contre Nantes (1-3) est une alerte pour la fin de saison.





"C'était un mauvais jour. Aujourd'hui, nous n'avons pas été bons. On a encaissé un premier but. L'égalisation de Morgan (Sanson) a fait croire à un retour de l'équipe, mais nous avons fait des erreurs qui ont conduit à deux autres buts encaissés. Les Nantais ont eu des occasions plus à cause de nos erreurs que grâce à leur mérite. C'est un bon rappel à l'ordre pour les matchs des trois prochains mois. Honnêtement, nous aurions tous signé pour la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Ce soir, c'est un rappel à l'ordre. Il reste trois mois de compétition. La semaine prochaine nous irons à Nîmes, et nous aurons besoin d'une victoire", a déclaré l'Espagnol face aux médias, après la rencontre.



Nîmes, qui affrontera Rennes, ce dimanche, reste sur 4 victoires consécutives en Ligue 1...