Sanson : "On avait un peu moins de jambes"

Morgan Sanson (25 ans) a tenté d'expliquer la défaite concédée par l'OM contre Nantes (1-3), samedi.





"Je ne pense pas que ce soit du relâchement. On a vraiment manqué d'agressivité. On avait un peu moins de jambes, ce soir. Il faut que l'on parte avec beaucoup d'envie et d'agressivité à Nîmes. On va profiter de cette semaine pour bien se reposer. J'aurais préféré ne pas marquer et que l'on gagne. C'est le résultat qui domine et je suis déçu", a déclaré le milieu de terrain en zone mixte.



Lille est revenu à 9 points en battant Toulouse (3-0), samedi soir.