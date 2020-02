Villas-Boas : "La victoire de Nantes est méritée"

André Villas-Boas s'est exprimé sur le revers concédé par l'OM contre Nantes (1-2).





Le technicien phocéen regrette notamment la fin de la série de matchs sans défaite : "On n'a pas bien joué, la victoire de Nantes est méritée. Ils étaient bien placés, et ont mieux joué que nous. Notre série prend fin, dommage c'est au Vélodrome avec un public qui était là pour nous. Mais on n'a pas été capables d'enchaîner. Et on doit continuer, pour chercher de la régularité", a-t-il déclaré sur Canal+. Il espère que l'équipe se relancera vendredi : "On veut repartir de l'avant contre Nîmes et il faudra bien récupérer. Une récupération plus mentale que physique."



L'OM reste second du classement, mais donne une opportunité à Rennes et Lille de se rapprocher.