Sarr : "Il ne faut pas douter"

Bouna Sarr a confié sa déception suite à la défaite concédée par l'OM face à Nantes (1-2), au stade Orange Vélodrome.





"Ils nous ont mis à mal. Il nous a manqué beaucoup de choses aujourd'hui, dans tous les compartiments du jeu. Il y a des jours avec et d'autres sans, c'était le cas là. C'est dommage d'arrêter cette série, à domicile en plus. On doit se remettre vite dedans pour le match de vendredi prochain", a déclaré le défenseur au micro de Canal+.





"Tout cela reste psychologique"

Il s'est voulu rassurant concernant la condition athlétique des Phocéens : "Non, tout cela reste psychologique, parce qu'on avait bien géré la série de plusieurs matchs consécutifs. On a été défaillants dans certains gestes et mouvements et c'est difficile quand on joue comme ça. (...) Il ne faut pas douter, on voulait garder cette avance. Mais on regardera les concurrents en espérant des faux-pas."



L'OM se déplacera à Nîmes, vendredi. Il faudra faire bien davantage pour espérer rapporter ne serait-ce qu'un point.