"Nantes craint que Rongier ouvre son compteur but"

Le FC Nantes souhaiterait éviter que Valentin Rongier (25 ans) marque son premier but avec l'OM, ce samedi.





Interrogé par La Provence, Jean-Marcel Boudard (Ouest-France) a donné son sentiment sur le parcours du milieu de terrain et sur la rencontre de cet après-midi : "Valentin est l'un des plus beaux milieux que Nantes a eus ces dernières années. Un joueur intelligent, beau à voir à jouer. Un vrai joueur de foot que Nantes n'a pas si souvent que ça. Un des rares, aussi, à incarner le jeu à la nantaise, dans l'esprit et sur le terrain, à s'inscrire dans cette tradition. Dans la tête des supporters, il a insufflé un renouveau. Sa saison la plus aboutie reste ses six mois avec Sergio Conceiçao. Il était sur un nuage. C'est à ce moment-là qu'il a pris confiance. Christian Gourcuff a évoqué récemment son dernier match nantais. C'était à Amiens, il avait signé une masterclass. Cette rencontre face à Nantes ne sera pas un match comme les autres. Mais la vraie émotion aurait été de revenir à la Beaujoire. Les supporters n'ont pas digéré son départ. Il y a un désamour. À Nantes, il y a aussi la crainte qu'après son penalty raté contre Lille, il ouvre son compteur-buts face au FCN."



On doit donc comprendre que les fans canaris lui en veulent qu'il ait rejoint l'OM...