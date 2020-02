Sanson : "Il était hors de question de partir"

Morgan Sanson (25 ans) s'est exprimé sur son parcours et sa situation. Le milieu de terrain a franchi les étapes une à une. Il a aussi évoqué la possibilité d'un départ de l'OM.





"Je n'avais pas de plan de carrière prédéfini, j'avais juste en tête de ne pas brûler les étapes, comme partir à l'étranger trop tôt, par exemple. C'est pour cette saison que je suis monté d'un étage à chaque fois : pôle Espoirs, L2, L1, coupe d'Europe...", a expliqué le milieu de terrain dans les colonnes de L'Équipe. Il a rejoint l'OM en sachant qu'il devrait se bouger pour y réussir : "J'étais dans ma zone de confort à Montpellier, on pouvait se dire que je n'allais pas être capable d'en sortir, que j'allais choisir la facilité. Mais je voulais me confronter à ce club, à cette pression. Je voulais voir ce que je valais. C'était un choix personnel."





"On a un groupe fantastique"

Le Phocéen a été tenté de quitter l'OM, l'été dernier. Il n'a toutefois pas eu les propositions attendues : "Il y a eu des offres, mais honnêtement, elles n'étaient pas à la hauteur de ce que je voulais. Elles étaient à la hauteur de ce que je venais de faire. Et puis, je ne voulais pas partir sur cette saison, j'avais envie de prendre ma revanche. J'étais prêt à repartir sur une nouvelle aventure, avec un nouveau coach, sur des bases saines. Cet hiver, il était hors de question de partir. Je suis dans une bonne période, on a un groupe fantastique, on est deuxièmes, on a la Ligue des Champions à aller chercher."



Sanson a disputé 135 rencontres, depuis son arrivée à Marseille. Il a aussi inscrit 21 buts et délivré 16 passes décisives. On peut imaginer qu'il rejoindra la Premier League, l'été prochain. Un parcours qui devraient inspirer les jeunes...