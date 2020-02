Appadoo croit toujours que Villas-Boas va partir

Dave Appadoo pense qu'André Villas-Boas n'a pas intérêt à rester à l'OM, l'été prochain.





"Je pense qu'il sait très bien qu'il a tiré le maximum de son équipe. Il sait aussi que son image et sa réputation sont à leur zénith avec cette équipe-là. Quand il est arrivé, on se demandait s'il n'était pas surcoté et maintenant il est revenu au premier plan. C'est quelqu'un qui a bien fait. Il a plus à gagner à partir cet été dans ce Marseille qui ne va pas se renforcer cet été", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



André Villas-Boas paraît quand même déjà avoir la tête à l'intersaison phocéenne. On peut dès lors imaginer que sa deuxième saison sur le banc de l'OM est plus liée à la gestion des finances par ses dirigeants qu'à une volonté d'aller voir ce qui se fait ailleurs.