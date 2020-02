Mercato : Eyraud confirme une réunion à la mi-mars

Jacques-Henri Eyraud a confirmé les propos d'André Villas-Boas, concernant la prochaine intersaison.





"Nous sommes bien coordonnés et il a toujours été prévu que l'on fasse un point mi-mars", a indiqué le président de l'OM à L'Équipe. Il réagissait aux informations données par son entraîneur, au sujet de la préparation du prochain mercato. Le technicien estime effectivement que les prochaines rencontres permettront d'en savoir un peu plus sur le classement de fin de saison.



Pour rappel, le club phocéen affiche un déficit important et sera contraint de vendre des joueurs, en juin.