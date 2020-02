L'OM devant le PSG ? Ménès se méfie

Pierre Ménès se demande si le calendrier parisien ne pourrait pas compliquer sa fin de saison.





Sur Unibet, le journaliste a évoqué la lutte pour les deux premières places. Il ne pense pas qu'elles échapperont au PSG et à l'OM. Il se demande aussi si les Parisiens ne pourraient pas accuser le coup en raison de leur calendrier démentiel, s'ils se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des Champions : "Le podium, on en connaît quand même 2 sur 3 avec quasi-certitude, le PSG qui a 10 points d'avance sur Marseille, et l'OM qui a 11 points d'avance sur Rennes. Donc si on estime que la 2e place est acquise pour Marseille, on peut estimer que la première est acquise pour le PSG, même s'il faudra quand même se méfier, si le PSG passe Dortmund, d'un calendrier qui va devenir quand même très compliqué et très surchargé avec notamment deux matchs contre Lyon."



Compte tenu de l'écart de trésorerie avec l'écurie qatarie, l'OM ne regarde bien sûr pas vers le haut. Et il ne s'agit pas non plus d'imaginer que la 2e place est acquise : 39 points restent à distribuer, d'ici le terme du championnat...