Sat l'Artificier animera désormais les avant-matchs de l'OM

Sat l'Artificier sera désormais au micro, dans les avant-matchs de l'OM.





Le club phocéen a indiqué que l'artiste animerait désormais les avant-matchs olympiens, au stade Orange Vélodrome : "L'artiste marseillais correspond pleinement à l'ADN de notre club et rejoindra dès demain notre speaker André Fournel afin d'apporter sa touche personnelle, sa créativité dans le but d'animer l'avant-match dans un style urbain permettant de mélanger deux univers : sport et musique", a-t-il publié sur son site officiel.



L'ancien membre de la Fonky Family sera présent dès samedi, pour OM-Nantes (17h30).