Accusé de viol sur mineur, Balotelli a porté plainte

Mario Balotelli (29 ans) a été accusé de viol par une jeune femme de 16 ans. Il a déposé à son tour plainte.





Voilà une affaire dont se serait certainement bien passé l'ancien attaquant de l'OM. Une jeune femme de 16 ans a déposé plainte contre lui pour viol sur mineure. Les faits se seraient déroulés lors de l'été 2017, à Nice. L'Italien assure quant à lui être victime d'un chantage, pour lequel il aurait porté plainte fin 2017. La jeune fille aurait notamment menti sur son âge, en présentant la carte d'identité de sa soeur.





"Je n'ai rien fait de mal"

"J'ai déposé plainte parce que si vous êtes victime de chantage et que vous payez, vous avez mauvaise conscience. Je n'ai rien fait de mal et je ne suis pas prêt à payer pour qu'un mensonge reste sur moi dans les journaux. La vérité va sortir", a indiqué Balotelli au média Il Giornale di Vicenza. Il aurait effectivement eu plusieurs relations sexuelles avec la plaignante, et cette dernière aurait fini par lui réclamer 100 000 euros en menaçant de porter plainte.



La justice devra faire la lumière sur cette histoire.