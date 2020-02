Villas-Boas a répondu à Gerets

André Villas-Boas espère parvenir à boire un verre de vin avec Eric Gerets, en marge du match OM-PSG.





"J'ai envie de le rencontrer aussi. Il a un CV impressionnant. Il a gagné dans différents pays, des championnats et des coupes, c'est difficile. J'ai envie de le rencontrer. Il représente beaucoup, pas qu'en termes de résultats, mais aussi avec sa personnalité. J'ai envie de le rencontrer, je sais qu'il vient pour le Clasico, ce n'est pas le match le plus facile (rires). J'espère le rencontrer, pas pour un café, mais pour un verre de vin, c'est un peu plus joli", a indiqué le technicien portugais en conférence de presse.



Une rencontre à laquelle on aimerait tous assister...