Gourcuff : "Si on arrive à ressortir, il y aura des espaces"

Christian Gourcuff a donné son avis sur l'OM d'André Villas-Boas. Il pense qu'il va s'agir d'un match compliqué, au stade Orange Vélodrome, samedi (17h30).





"C'est une équipe en pleine confiance. On n'a pas de doute sur la difficulté qui nous attend. Ils mettent beaucoup d'agressivité, effectuent un pressing très haut, en mettant beaucoup d'intensité à la récupération du ballon. Notre capacité à ressortir de la pression sera déterminante. Si on y parvient, évidemment, il y aura des espaces", a déclaré le technicien des Canaris en conférence de presse.



Il s'agira néanmoins d'être d'autant plus méfiant que les Nantais n'ont plus remporté de matchs, en Ligue 1, depuis cinq journées.