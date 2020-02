Garcia veut rester "toute sa vie" à Lyon

Rudi Garcia est revenu sur ses débuts lyonnais. Il paraît apprécier la ville rhodanienne et ne regrette pas d'avoir déçu les Marseillais.





"Qu'est-ce que je vais faire après mon passage à Lyon ? Si ça ne tenait qu'à moi, je resterais ici pour toujours. La ville est belle, le club me plaît. Après, s'ils me demandent de partir, on verra", a affirmé le technicien lors d'un entretien accordé au Corriere dello Sport. Il s'est également montré dithyrambique vis-à-vis de Jean Michel Aulas : "Le président Aulas est un visionnaire, il a compris avant les autres l'importance des infrastructures. Ici, il y a un plan de relance sérieux et à moyen terme. C'était facile de dire oui, même si mes anciens supporters de l'OM l'ont mal pris." Il a enfin indiqué qu'il voulait réaliser "l'exploit" face à la Juventus, en Ligue des Champions.



On peut surtout penser que les fans phocéens regrettent le bilan de Garcia à l'OM, et notamment ses choix réalisés lors des mercatos.