Villas-Boas annonce le retour de Payet

André Villas-Boas a annoncé le retour de Dimitri Payet (32 ans) pour le match OM-Nantes (26e journée de Ligue 1).





"Payet est à 100 %, il sera disponible", a indiqué l'entraîneur portugais face aux médias. Il a également donné quelques nouvelles des autres blessés : "Radonjic a été opéré, il a déjà fait un peu de vélo aujourd'hui. On va le laisser récupérer à Belgrade. Thauvin commence à intensifier son travail. On reste sur début mars pour les premières minutes de jeu." Il a enfin confié ses ambitions pour les prochaines rencontres, précisant qu'il ne regardait pas en haut du classement : "La première place n'est pas un objectif. Ce n'est pas pour nous. Je veux prendre 9 points sur les trois prochains matches. Les équipes en bas de classement ont besoin de points. Il faut continuer notre série. L'objectif est d'être mathématiquement assuré de terminer deuxième."



Après Nantes, l'OM a rendez-vous contre Nîmes (à l'extérieur) et Amiens (à domicile).