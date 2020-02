Arbitrage : l'OM a contacté Garibian, mais...

L'OM a communiqué un dossier de statistiques à Pascal Garibian (directeur technique de l'arbitrage). Ce dernier n'a pas répondu.





En conférence de presse, André Villas-Boas a confié son inquiétude, concernant l'arbitrage. Il a même chargé ses adjoints de s'y intéresser de plus près : "Les suspensions, c'est le grand danger pour nous. Sortir du match contre Lille avec cinq cartons jaunes pour nous et aucun pour Lille, c'est absurde. L'OM est l'équipe la plus 'cartonnée' sur les trois années précédentes. Ce n'est pas seulement une curiosité. Le carton jaune de Kevin (Strootman) à Lille est incompréhensible. Il prend un jaune pour rien, c'est absurde. (...) Il faut regarder les statistiques. J'ai demandé à mon staff de faire une étude. Les statistiques sont là. On a fait une présentation début janvier à Pascal Garibian (directeur technique de l'arbitrage), qui n'a pas répondu. Je ne veux pas faire de critiques, c'est seulement une observation de ce qui se passe avec nous et qui est une inquiétude pour moi", a-t-il expliqué aux journalistes.



Pour rappel, l'arbitrage a certainement coûté à l'OM la place sur le podium en 2014-2015 et 2017-2018. On espère ne pas avoir de mauvaise surprise, ces prochaines semaines. Les statistiques concernant les cartons sont en tout cas très inquiétantes.