Villas-Boas évoque à nouveau l'intersaison

André Villas-Boas a commenté la situation financière de l'OM, en conférence de presse. Il espère notamment que le club phocéen ne sera pas sanctionné comme l'a été Manchester City.





"On parle beaucoup de la saison prochaine avec Andoni (Zubizarreta), mais on attend de savoir quel est l'intérêt du club pour la saison prochaine. Je pense qu'on va faire cette réunion en mars. Maintenant qu'on a créé cet écart qui nous donne cette sérénité, si on le maintient jusqu'à la trêve internationale, on pourra en parler à ce moment-là", a confié l'entraîneur marseillais face aux médias.





"Il faut commencer à les contacter"

Il a conscience des problèmes de trésorerie du club : "On a un problème évident de vente. La punition sur City (en raison du fair-play financier) est une alerte. Le plus important pour nous est de savoir où on va dans le futur. Quand on a des joueurs qui nous intéressent, il faut commencer à les contacter, les démarcher, voir qui on veut prolonger..."



On peut imaginer que l'OM va tenter de vendre des éléments dès le mois de juin.