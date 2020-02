Germain s'est exprimé sur son avenir

En conférence de presse, Valère Germain (29 ans) s'est exprimé sur son avenir, ce jeudi. Il ne se projette pour l'instant pas à l'OM.





"Je n'ai pas encore réfléchi à mon futur. Quand on prend du plaisir au quotidien, qu'on joue un peu moins, ça passe un peu mieux. C'est sûr que j'aimerais connaitre mes saisons à Nice et Monaco. On joue aussi toujours à un seul attaquant. On verra cet été. On ne pense pas forcément à ça, mais il y aura sans doute des discussions. Les dirigeants vont voir en fin de saison", a déclaré l'attaquant phocéen en conférence de presse.



Pour rappel, Germain a inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives en 22 apparitions en Ligue 1, depuis le début de la saison.