Zvunka : "Quand je pense que j'ai joué le 1000e match..."

Victor Zvunka n'en revient pas que l'OM dispute son 2500e match face au FC Nantes, samedi (17h30).





"C'est drôle, la semaine dernière, on m'a appelé de Châteauroux parce que samedi, la Berrichonne, que j'ai entraînée naguère, dépasse Besançon et devient le club avec le plus de matches en L2 ! L'OM c'est un autre monde. Il est toujours là, il rebondit, même quand il tombe en D2, par accident. D'ailleurs la dernière relégation n'était pas sportive, mais administrative après l'affaire VA-OM. Mais quand je songe que j'ai joué le 1000e , il y a 46 ans, pfff... que le temps a filé...", a lâché l'ancien Olympien lors d'un petit entretien accordé à La Provence.



Le deuxième club à avoir disputé le plus de matchs en Ligue 1 est Bordeaux (2465).