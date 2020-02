Arbitrage, stats : l'OM prend vraiment les cartons plus vite

L'OM prend les cartons plus rapidement que la plupart des autres clubs de Ligue 1.





Depuis le début de la saison, le club phocéen a écopé de 61 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Seul Monaco rivalise (53 cartons jaunes, 9 cartons rouges). Est-ce mérité ? La rencontre Lille-OM a été à l'image de la saison : certains Olympiens ont été sanctionnés dès la première faute (5 jaunes en 11 fautes au total), tandis que les Lillois se sont quand même permis 15 fautes, sans prendre de biscotte. Qu'en est-il depuis le début de la saison ?



Sans surprise, le club phocéen est dans le top 3 des équipes les plus vite sanctionnées (statistiques ci-dessous). Les fautes marseillaises sont-elles plus spectaculaires ou plus violentes ? Le contexte des matchs devant affluence stresse-t-il les arbitres ? Ou existe-t-il vraiment un arbitrage qui pénalise l'OM ? Chacun a sa réponse.





Nombre de fautes pour un carton*

Monaco : 1 carton toutes les 4,6 fautes

Nice : 1 carton toutes es 5,2 fautes

OM : 1 carton toutes les 5,2 fautes

ASSE : 1 carton toutes les 6,3 fautes

Metz : 1 carton toutes les 6,6 fautes

Lyon : 1 carton toutes les 6,8 fautes

Bordeaux : 1 carton toutes les 6,9 fautes

PSG : 1 carton toutes les 6,9 fautes

Amiens : 1 carton toutes les 7 fautes

Brest : 1 carton toutes les 7,1 fautes

Rennes : 1 carton toutes les 7,2 fautes

Angers : 1 carton toutes les 7,2 fautes

Lille : 1 carton toutes les 7,2 fautes

Montpellier : 1 carton toutes les 7,5 fautes

Dijon : 1 carton toutes les 7,7 fautes

Toulouse : 1 carton toutes les 7,8 fautes

Reims : 1 carton toutes les 8 fautes

Strasbourg : 1 carton toutes les 8 fautes

Nantes : 1 carton toutes les 8,1 fautes

Nîmes : 1 carton toutes les 8,3 fautes.



* Cartons jaunes et rouges confondus, sur les 25 journées de L1.