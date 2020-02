Skacel : "L'OM était une expérience incroyable"

Rudolf Skacel, qui est aujourd'hui à la retraite, s'est remémoré son passage à l'OM.





"Marseille et Cassis me manquent, a-t-il confié à La Provence. J'étais très jeune quand je suis arrivé à l'OM, c'était une expérience incroyable, le plus grand club en France. C'était comme une université du football avec une nouvelle langue, belle mais très difficile, plusieurs coaches..." Il se rappelle en particulier le but qu'il a inscrit contre Bastia, son premier sous les couleurs olympiennes : "Mon premier but au Vélodrome. Je me souviens très bien de l'action. Des amis étaient venus me voir ce soir-là, c'est un souvenir spécial. Cette atmosphère dans ce stade magnifique et plein... Il y a tant de grands joueurs qui ont évolué à Marseille, je suis très heureux et fier d'avoir fait partie de cette grande histoire."





"Marlet était un excellent joueur"

Il a côtoyé des joueurs importants : "Les gens me demandent souvent ce que ça fait de jouer avec Barthez et Drogba. Je trouvais que Steve Marlet était un excellent joueur, hélas pour lui il était souvent blessé. Je ne peux pas donner un seul nom, c'était un effectif de grande qualité, même si ça n'a pas marché. Peut-être que si l'entraîneur n'avait pas été viré, les choses auraient été différentes. Dommage, mais c'est la vie, le football. Comment s'appelait-il d'ailleurs ? Oui Alain Perrin ! Je dois lui dire merci de m'avoir fait venir et m'avoir donné l'opportunité de jouer, il m'aidait beaucoup, me donnait des conseils. C'était une bonne personne."



L'ancien international tchèque s'est enfin remémoré les conditions de son départ : "Je voulais surtout jouer. Quand je sentais qu'on n'avait pas forcément besoin de moi, comme à Marseille, je préférais changer. José Anigo avait dit qu'il n'avait pas besoin de moi, je me suis dit : 'Ils ne veulent pas de moi, pas de problème, je donnerai le meilleur de moi-même ailleurs'."



Skacel a porté le maillot olympien à 24 reprises (pour 1 but).