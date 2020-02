Benedetto ne ferme pas la porte à un retour à Boca Juniors

Dario Benedetto (29 ans) a évoqué la possibilité de revenir à Boca Juniors, en fin de carrière.





"Pour moi c'était un rêve de jouer à Boca, être champion et jouer dans mon club de coeur. J'espère que je pourrai revenir un jour, on ne sait jamais", a déclaré l'attaquant de l'OM lors d'un entretien accordé à Olé. Et il a ajouté : "Je ne voulais pas quitter Boca mais je devais être égoïste avec moi-même. Je voulais réaliser mon rêve de jouer en Europe."



Pour rappel, l'Argentin a inscrit 8 buts en 23 apparitions en Ligue 1, depuis le début de la saison.