Maoulida a répondu à l'entourage de Lihadji

Toifilou Maoulida a répondu aux proches d'Isaac Lihadji (17 ans) qui s'étaient moqués de lui.





La Provence avait publié une phrase qui aurait été prononcée par l'entourage d'Isaac Lihadji : "Marley (Aké), c'est Toifilou Maoulida, Isaac (Lihadji), c'est Angel Di Maria !" Elle montre au passage à elle seule, si elle est véridique, combien le minot est peut-être mal entouré. Toifilou Maoulisa n'a pas laissé passer : "Je ne vais pas polémiquer ni rajouter de l'huile sur le feu, car le plus important c'est le bien-être du joueur et malheureusement il ne doit être pour rien. 'L'entourage peut être la cause de ta réussite comme celle de ton échec'. Je lui souhaite malgré tout la première. (...) Les 3 principes qui m'ont permis d'y arriver, 'Humilité, Respect et détermination'ut. Retenez bien la première s'il vous plait pour le bien de la carrière de votre jeune joueur", a posté l'ancien attaquant, qui a laissé de bons souvenirs à l'OM, sur Twitter.



Pour rappel, Maoulida a marqué 21 buts et délivré 6 passes décisives en 69 apparitions avec l'OM. Il a toujours tout donné et a rendu fier le public marseillais. C'est loin d'être le cas de Lihadji, lequel n'a passé que 20 minutes sous le maillot olympien.